Atleta de São José fatura ouro nos Jogos Paralímpicos

Home

- 15:10

São Paulo/Gazetapress

O Brasil conseguiu dobradinha no pódio do salto em distância feminino da classe T11 nesta sexta-feira. Saltando para 4,98m, Silvânia Costa foi a melhor da prova e levou a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além disso, a atleta, que nasceu no Mato Grosso do Sul, compete pela equipe de São José dos Campos em torneios oficiais.

Na prova desta sexta-feira, em que a joseense foi campeã, Lorena Spoladore ficou com o bronze, fazendo 4,71m em sua melhor marca. A brasileira Thalita Simplício também competiu, mas ficou na quinta posição, com 4,54m.

A prata ficou com a marfinense Fatimata Diasso, que pulou para a marca de 4,89. Diasso liderava a prova e ia garantindo o ouro até a última tentativa de Silvânia, que em seu salto final finalmente conseguiu seu melhor desempenho do dia e foi capaz de ultrapassar a concorrente.

Silvânia vence o ouro justamente de uma prova a qual detém o recorde mundial, que é de 5,46m. Silvânia é irmã do também medalhista de ouro paralímpico Ricardo Costa, que no Rio 2016 garantiu a primeira medalha dourada para o Brasil, ao vencer a categoria masculina da mesma prova que a irmã, o salto em distância T11.

Curiosamente, Ricardo conquistou seu lugar no pódio em condições semelhantes a da irmã: estava atrás do concorrente que ficou com a prata antes de seu sexto e último salto, mas conseguiu se superar na tentativa final e sair vitorioso de maneira emocionante.

Mais medalhas

Silvânia é integrante do Instituto Athlon. Ela é a terceira atleta da região a conquistar medalhas nos Jogos Paralímpicos.

Na segunda-feira, o jacareiense Antônio Leme também já havia conseguido a medalha dourada, ao ajudar o Brasil a faturar o título na bocha adaptada. Depois, Edson Pinheiros, também da equipe do Instituto Athlon, de São José, foi bronze no atletismo.