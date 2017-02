Associação de suporte à mães estuda expansão em São José

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



Quando se trata de uma pessoa com necessidades especiais, a atenção deve ser redobrada não somente para o cidadão em si, mas também para a família e às pessoas que vivem nesse mesmo ambiente.



Na tentativa de dar suporte às mães e àqueles que têm necessidades especiais, a Associação Ágape, em São José dos Campos, faz um trabalho colaborativo há mais de 20 anos. As crianças são submetidas a aulas de dança, teatro e têm a possibilidade de descobrirem inúmeras experiências. Aulas de reforço escolar também são oferecidas para que o desempenho acadêmico seja melhorado.



Ao todo, o projeto abriga cerca de cem pessoas com deficiência e em idades que vão de dez a 29 anos.



"O projeto é um sonho que está se tornando realidade. Com a estrutura de um ateliê, nossas mães e mulheres participam de oficinas de transformação das peças originais em acessórios, como bolsas, aventais, chapéus, lixeiras para carro e almofadas, que podem gerar renda extra às famílias", expõe Liliane Salviano, coordenadora de projetos da Associação.



Assistência. Nas oficinas de costura as mães confeccionam capas de celulares, de notebook, bolsas, almofadas e tantos outros elementos utilizando apenas calças jeans que são doadas.



Liliane explica que a calça jeans foi escolhida por conta de seu baixo custo em adquiri-la e conta que a ideia, futuramente, é que essas mães tenham uma cooperativa para produzir e vender suas artes.



“O jeans não sai de moda e não é caro para ser adquirido. No futuro, pretendemos abrir uma cooperativa para que essas mulheres tenham mais estrutura para fazer seus trabalhos”, concluiu.



Os interessados em fazer a doação poderão comparecer à sede da Associação, localizada na rua Helsinque – 124 – na Vila Nair região sul de São José. Aqueles que não puderem comparecer, mas que tem intenção em doar calças jeans que não são mais utilizadas poderão entrar em contato pelo telefone (12) 3931-5722, que representantes irão até o local.