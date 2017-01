Assaltos e taxa de furtos de veículo batem recorde

Home

Número de casos registrados na RMVale atinge o seu maior índice na série histórica, iniciada em 2002



Redação

São José dos Campos

O número de assaltos e de furtos de veículo na região do Vale do Paraíba teve o seu recorde histórico no ano passado, de acordo com as estatísticas oficiais da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Os dados foram divulgados esta semana.

Em 2016, foram 11.994 casos de roubo na RMVale, um aumento de 16,4% na comparação com 2015 (10.302). Antes, o mais índice havia sido em 2009 (10.747 casos). Em média, são 32 ocorrências a cada 24 horas.

Se comparado com a taxa de 2002, o ano inicial da série histórica, o ano passado teve alta de 61,7% nos roubos (foi de 7.413 para 11.994). Maior cidade do Vale, São José seguiu a mesma tendência. Foram 4.254 roubos, um aumento de 22,9% na comparação com 2015 (3.461 ocorrências). Antes, o recorde na cidade era de 3.847 casos, no ano de 2009.

Por sua vez, Taubaté teve queda de 14% no índice (caiu de 1.504 para 1.293). Jacareí teve uma pequena variação, caindo de 1.230 para 1.223 roubos.

Carros. No quesito furtos de veículo, o Vale teve 4.762 casos em 2016 -- 16,8% mais que no ano anterior (4.077). Anteriormente, o recorde histórico havia sido registrado em 2005 (4.631 ocorrências). O quesito também atingiu o seu recorde em São José, com o total de 2.366 furtos em 2016, com alta de 19,9% na comparação com 2015 (1.972), que era o recordista anterior.

As cidades de Taubaté e Jacareí tiveram alta de 28,3% (foi de 483 para 620) e 12,9% (passou de 471para 532), respectivamente, de acordo com a estatística oficial do Estado. “O ano de 2016 foi um ano ruim sim, tivemos aumento em todos os indicadores”, afirmou a comandante da PM no Vale, a coronel Eliane Nikoluk.

Região. O Vale, com 454 assassinatos em 2016, é considerada a área mais violenta do Estado, registrando alta no homicídio (10,30%) e também no latrocínio (52,9%) em 2016, na comparação com 2015. Este foi o maior número de homicídios em 12 anos.