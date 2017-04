Às vésperas de julgamento de Dilma e Temer, Gilmar Mendes vem a São José

Home

- 09:24

Redação

São José dos Campos

Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes estará em São José dos Campos nesta segunda-feira, para um encontro com empresários e autoridades no Lide (Grupo de Líderes Empresariais) do Vale do Paraíba.

O almoço-debate, que acontece no Hotel Golden Tulip, zona oeste de São José, terá uma palestra do ministro com o tema "A Justiça e o Desenvolvimento do País".

O encontro acontece na véspera do julgamento da cassação chama Dilma Rousseff (PT) - Michel Temer (PMDB), eleita para a presidência em 2014, que pode culminar no afastamento do atual presidente e na perda de direitos políticos da antiga mandatária. Mendes é um dos sete julgadores, e o último a votar.

Fechado para convidados, o evento acontece a partir das 12h.