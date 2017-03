Arlindo Cruz reage a estímulos, mas estado de saúde ainda é considerado grave

Home

- 16:15

Da Agência Brasil

A recuperação do cantor e compositor Arlindo Cruz, 58 anos, internado há uma semana no centro de tratamento intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, segue dentro do planejamento terapêutico e não há previsão de alta. De acordo com boletim médico divulgado na tarde de hoje (24), o estado de saúde do artista ainda é grave, porém estável.

Arlindo Cruz foi internado na sexta-feira passada (17), depois de passar mal em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. Ele foi encontrado desacordado e levado às pressas para o Centro Especializado em Reabilitação (CER) da Barra da Tijuca, onde foi constatado que ele havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). No mesmo dia à noite, o cantor foi transferido para a Casa de Saúde São José.

No hospital, o músico passou por uma cirurgia de instalação de cateter cerebral, com o objetivo de monitorar a pressão intracraniana. Arlindo Cruz já vem reagindo a estímulos e seu estado de saúde vem progredindo lentamente.