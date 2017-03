Áreas devolvidas são o dobro de terrenos doados em Taubaté

Home

Desde 2013, o governo Ortiz Junior doou 17 áreas a empresas, mas já retomou 35

Redação

Taubaté



No momento é que a eficácia da política de doação de áreas para atrair empresas para Taubaté é colocada em xeque pela Câmara, um dado curioso alimenta a polêmica sobre o tema.

Desde o início do governo Ortiz Junior (PSDB), o número de processos para retroce-ssão de áreas doadas é mais do que o dobro do que o de novas áreas doadas. A retrocessão é adotada quando a empresa desiste de se instalar na cidade ou descumpre os prazos previstos na legislação.

Segundo a lei municipal sobre o tema, a empresa beneficiada com uma doação de área deve iniciar as obras no local em até seis meses. Já o prazo para início das atividades é de 24 meses depois da doação da área.

Números. Desde 2013, o governo Ortiz Junior iniciou 35 processos de retrocessão de áreas doadas em administrações anteriores. Desse total, em 15 casos a devolução da área foi feita de forma amigável.

Em 17 casos, essa retro-cessão é analisada na Justiça. Em um caso, já há pedido de ação judicial. E nos outros dois casos, a empresa foi notificada sobre o interesse do município de reaver o terreno. Nesse mesmo intervalo, o número de áreas doadas pelo governo tucano é de 17.

Estudo. Esse mês, a Câmara aprovou a criação de uma comissão de estudos que vai avaliar se a política de doação de áreas tem sido eficiente no município. O objetivo é avaliar todas as doações de área feitas nos últimos dez anos, um período que compreende os últimos cinco anos do governo Roberto Peixoto (PEN) e os primeiros cinco anos da gestão Ortiz Junior.

O período foi delimitado em dez anos porque esse é o prazo máximo para a prefeitura requerer a retrocessão -- após uma década, a área passa a ser de propriedade da empresa, de forma definitiva. O estudo deve ser concluído em 180 dias.