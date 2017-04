Após vitória, Taubaté Vôlei terá semana para se preparar

Home

- 09:02

Alviazul mira segundo jogo da série melhor de cinco partidas contra o Sesi, em busca da decisão da Superliga

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

A vitória por 3 a 0 sobre o Sesi, no ginásio do Abaeté, na noite de quinta-feira, foi um importante passo para o Vôlei Taubaté conseguir uma classificação histórica para as finais da Superliga Nacional masculina da modalidade.

Na série melhor de cinco partidas, o time da região, que tem melhor campanha, terá a vantagem de até cinco partidas diante da torcida. Agora, os times voltam a se enfrentar apenas no próximo sábado, dia 15 de abril, em São Paulo, às 21h30. Assim, os comandados do técnico Cézar Douglas terão mais de uma semana para o jogo.

E a expectativa é de um clima ainda mais quente no ginásio da Vila Leopoldina. Nos últimos anos, Taubaté e Sesi vêm travando grandes duelos dentro de casa. Apesar dos três títulos estaduais sobre o time da Capital, a equipe da região ainda busca uma vaga inédita nas finais do principal torneio do país.

À flor da pele. O duelo desta quinta-feira no Caldeirão do Bonfim, que teve a participação de seis atletas campeões olímpicos (três para cada lado), também teve bate-boca entre eles. Foi o caso de Lucarelli, do Taubaté, com Murilo, do time da Capital. E os adversários levaram a pior, com o jogador levando cartão vermelho e os taubateanos ganhando um ponto no jogo, de acordo com a regra da modalidade.

“O que acontece aqui, morre aqui dentro da quadra”, disse Murilo, após a partida, ao canal SporTV, ressaltando que a rivalidade entre os selecionáveis ficou em quadra.

O ponteiro taubateano Lucas Lóh, que na quinta recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, também ressaltou a rivalidade existente entre os dois times.. “Foi uma vitória muito importante. Há uma rivalidade grande, esses dois times já se enfrentaram diversas vezes nesta temporada, inclusive em finais e há um clima diferente neste confronto”, afirmou o jogador, ao site oficial da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol).

“Quem viu o jogo, percebeu que os dois times queriam ganhar a todo custo e nós soubemos assegurar a vitória e dar esse primeiro passo na série”, afirmou o atleta. Assim, a expectativa é de outro jogo pegado no outro sábado, dia 15.