Após tentativa de homicídio, homem é preso na zona norte de São José

Home

- 10:00

Daniela Santos

São José dos Campos



Um homem de 33 anos foi preso por tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (23) no bairro Olaria, região norte de São José dos Campos.



Segundo a Polícia Militar, os PMs foram informados que um homem de 22 anos estava ferido por golpes de faca no tórax e abdômen próximo a um bar da região. O suspeito, entretanto, estava segurando uma faca ao lado da vítima.



Após as autoridades chegarem, conversaram com o suspeito que se entregou à polícia e disse que temia ser linchado.



A vítima foi encaminhada ao pronto socorro municipal e passou por cirurgia. O caso foi registrado no 1º DP (Distrito Policial). A Polícia Civil investiga o que teria motivado a tentativa de crime.