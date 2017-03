Após tentativa de assalto, jovem é baleada no rosto em Guará

Home

Uma jovem de 21 anos foi baleada no rosto após uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (20) em Guaratinguetá. Ninguém foi preso.



Segundo a Polícia Militar, F.P.S. estava no banco de carona enquanto o namorado dela, um jovem de 23 anos, dirigia o veículo pela Rodovia Aristeu Vieira Vilela, que liga os municípios de Guaratinguetá a Lorena. A abordagem ocorreu na altura do bairro Chácaras Santa Maria.



À polícia, o jovem teria informado que ele diminuiu a velocidade do veículo para realizar uma curva, quando dois homens encapuzados entraram na frente do carro e mandou que ele estacionasse o veículo. O jovem, por sua vez, não acatou a ordem e acelerou o veículo. Neste momento, teria iniciado os disparos dos criminosos. Um dos tiros atingiu o rosto da namorada dele, que foi socorrida e encaminhada para o Hospital Frei Galvão. O condutor do veículo foi ferido com alguns estilhaços de vidro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



O veículo em que eles estavam foi atingido conta com seis perfurações e foi apreendido para perícia. A Polícia Civil investiga o caso.