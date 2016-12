Após tentativa de assalto, criminoso é morto pela polícia na zona sul de São José

Home

- 10:06

Daniela Santos

São José dos Campos



Um criminoso morreu na madrugada desta quinta-feira (29) após tentativa de assalto a uma residência no bairro Terras do Sul, região sul de São José dos Campos.



De acordo com a Polícia Militar, três homens arrombaram o portão e entraram em uma casa localizada na rua Guiomar Jordão Lobo. Ao entrarem no local, os PMs depararam com um assaltante que portava um revólver calibre 38 e ele teria atirado contra os policiais que, em defesa, atiraram novamente. O homem foi atingido na região do tórax e veio à óbito no local.



Os outros dois criminosos se entregaram e confessaram que já vinham praticando roubos naquela região. Em um dos cômodos da casa, ainda foi encontrada uma pistola calibre 22, escondida pelos assaltantes, e apreendida.



Um veículo Corsa Sedan/prata, que seria utilizado para fuga, também foi apreendido. O caso foi registrado na delegacia. O dono da residência estava viajando com a família, mas assim que foi comunicado do incidente, retornou à casa.