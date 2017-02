Após roubo a posto de gasolina, homem é preso em Lorena

Home

Um homem foi preso por roubo a um posto de gasolina na madrugada desta terça-feira (21) às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Lorena.



Segundo a Polícia Militar, o crime foi praticado por dois criminosos que tentaram fugir pela via no sentido São Paulo/Rio de Janeiro. Após a denúncia, a equipe fez patrulhamento pelos arredores do bairro Novo Horizonte.



Ao adentrarem na rua Rio de Janeiro os PMs pararam um veículo em atitude suspeita. Em busca pessoal foram encontrados uma pistola calibre 380 com sete munições intactas, dentro do porta-malas. Ao ser questionado um dos suspeitos confessou o roubo no posto GNV e complementou que teve a ajuda de um comparsa, que havia fugido, e que havia ainda mais armamentos escondidos.



À polícia, um frentista comunicou que um valor de R$ 55 havia sido roubado. O criminoso, por sua vez, disse que o dinheiro já havia sido gasto para compra de lanches. Ele foi reconhecido por funcionários do posto e preso.