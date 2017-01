Após recurso, Justiça autoriza aumento da velocidade nas marginais de São Paulo

Home

Daniel Mello

Agência Brasil



A Justiça de São Paulo concedeu hoje (24) nova liminar liberando o aumento da velocidade nas vias marginais da capital paulista. Na sexta-feira (20), o juiz Luis Manuel Fonseca Pires havia decidido contra o programa da prefeitura que prevê a elevação dos limites nas pistas. As mudanças devem começar a valer a partir de amanhã (25), aniversário da cidade.



Hoje, a desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, acatou o recurso da prefeitura de São Paulo. Para a magistrada, pela Constituição Federal, a administração municipal tem a competência para decidir sobre os assuntos de interesse local.



A proibição do aumento havia sido concedida a partir de uma ação proposta pela Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo (Ciclocidade). Ao decidir pela suspensão do aumento, o juiz Fonseca Pires argumentou que, como a redução das velocidades alcançou uma diminuição expressiva do número de mortes, não haveria justificativa para uma elevação.



Promessa de campanha. A elevação das velocidades máximas permitidas nas marginais Pinheiros e Tietê foi uma promessa de campanha do prefeito João Doria. Antes mesmo de assumir oficialmente, em dezembro passado, a equipe da atual administração anunciou que aumentaria os limites nas vias. O secretário a Municipal de Transportes, Sérgio Avelleda, disse que estão previstas uma série de ações que, em conjunto, tornarão as vias mais seguras, permitindo o aumento dos limites de velocidade.



“Estamos melhorando a vida do pedestre que caminha ao lado da marginal. Estamos atacando a presença do comércio ambulante irregular. Estamos convidando, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, as pessoas que moram nas marginais a não mais ali morarem, porque é um local de alto risco. Estamos adotando medidas de sinalização. A fiscalização vai aumentar muito”, enumerou depois de participar da reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte na semana passada.



A prefeitura havia reduzido as velocidades não só nas marginais, como em diversas ruas e avenidas da cidade, como parte de um programa de segurança no trânsito da gestão do então prefeito, Fernando Haddad. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) divulgou, em outubro passado, um balanço que mostrou queda de 52% no número de acidentes fatais nas marginais Tietê e Pinheiros, durante o primeiro ano de implantação da redução de velocidade nas duas vias.



Com a elevação dos limites, os limites voltariam aos 90 quilômetros por hora (km/h) nas pistas expressas, 70 km/h nas centrais e 60 km/h nas pistas locais. Atualmente, os limites são de 70 km/h, 60 km/h e 50 km/h, respectivamente.