Após quase um mês, ValeClin normalizará atendimento em São José

Home

- 13:24

Daniela Santos

São José dos Campos



Após quase um mês de paralisação, os laboratórios ValeClin voltarão a coletar exames vinculados ao SUS (Sistema Único de Saúde) na próxima segunda-feira (9), em São José dos Campos.



O prefeito eleito Felicio Ramuth (PSDB) comunicou em um vídeo em sua página na internet que a prefeitura renegociará a dívida que gira em torno de R$ 1,2 milhão. Cerca de 17 mil pacientes são atendidos mensalmente em todas as unidades do Valeclin. Apenas no laboratório localizado na região central, são 2500 atendimentos.



"Conseguimos renegociar com o laboratório. A dívida deixada pelo governo [anterior], nós ainda não conseguimos arcar, mas ao longo do tempo vamos chamá-los para renegociar”, destacou Felicio.



O ValeClin havia informado no último dia 15 de dezembro que interromperia o atendimento por falta de pagamento da prefeitura municipal. A parceira entre ambos acontece há 35 anos.



UBS Resolve. O prefeito ainda informou que a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Galo Branco será a pioneira do programa ‘UBS Resolve’, que consiste na coleta de exames dos pacientes no próprio local. De acordo com Felicio, a população do bairro sofre com a distância entre os laboratórios da rede ValeClin. A ideia é implantar o programa em todo o município no decorrer do mandato.