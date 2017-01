Após pressão, Ortiz define a data para entregar moradias

Home

- 09:28

Sorteio de 864 casas foi em 8 de dezembro, mas atraso da prefeitura em finalizar lista de contemplados impedia a entrega

Redação

Taubaté

Após três anos, a novela sobre a entrega do primeiro conjunto habitacional da gestão Ortiz Junior (PSDB) deve chegar ao fim no próximo dia 31. Anunciado em janeiro de 2014, o Francisco Alves Monteiro, no bairro Novo Horizonte, foi prometido inicialmente pelo tucano para abril de 2015, mas o prazo não foi cumprido.

A obra já foi concluída há pelo menos seis meses, mas questões administrativas impediam sua entrega. Só no fim do ano passado, em 8 de dezembro, foi realizado o sorteio das 864 unidades.

Desde então, no entanto, os contemplados aguardavam para receber as chaves, o que iria permitir a mudança para o novo imóvel. A data só foi definida nessa quarta-feira, após a realização de dois protestos. A entrega ocorrerá no dia 31 de janeiro, às 9h, na escola Madre Cecília.

Atraso. O conjunto foi construído em parceria entre município, Estado e União. Os governos estadual e federal investiram dinheiro, e a prefeitura cedeu o terreno. Ao todo, a previsão era investir R$ 77,7 milhões (R$ 17,3 milhões do Estado e R$ 60,4 milhões da União) em dois conjuntos. O segundo, que vai ter 832 unidades, ainda não tem data de entrega.

A pressão para a entrega do Francisco Alves Monteiro aumentou após o sorteio das casas, em dezembro. Desde então, Ortiz dizia que a responsabilidade do atraso era do Banco do Brasil, instituição financeira responsável pelo acompanhamento da obra.

Já o BB afirmava que entre as pendências para a entrega das chaves estava o fato de a prefeitura ainda não ter finalizado a relação dos contemplados com os imóveis.

Pressão. Após os protestos dessa quarta-feira e ameaças de invasão dos imóveis, a prefeitura reconheceu que seis famílias ainda precisavam fazer a vistoria das unidades.

Cinco delas teriam feito a vistoria na tarde dessa quarta. A restante é esperada para os próximos dias.

Indagado pela reportagem, o governo tucano não explicou por que as vistorias não foram concluídas mesmo 40 dias depois do sorteio das casas.

Segundo conjunto está com 90% das obras executadas

Quando foi anunciado em janeiro de 2014, o Francisco Alves Monteiro fazia parte de um pacote de dois conjuntos habitacionais. O outro empreendimento, o Vista das Palmeiras, no Barranco, também foi prometido para abril de 2015, mas sequer foi concluído.

Esse conjunto também é feito em parceria entre o município, o Estado e a União. Segundo o Banco do Brasil, a obra está com 90% de execução. A previsão de entrega não foi informada. O Vista das Palmeiras terá 832 unidades.

Déficit. Na eleição de 2012, Ortiz prometeu construir 3 mil moradias no primeiro mandato. O Francisco Alves Monteiro e o Vista das Palmeiras somam 1.696 apartamentos, mas nenhum foi entregue nos quatro primeiros anos. Os 490 imóveis entregues de 2013 a 2016 começaram a ser construídos na gestão anterior. Para o segundo mandato, Ortiz prometeu construir mais 1.000 moradias.

Contemplados fizeram dois protestos nessa quarta

Nessa quarta-feira, os contemplados com as 864 unidades do conjunto do Novo Horizonte realizaram dois protestos para cobrar uma data para a entrega das chaves. O primeiro foi pela manhã, em frente à prefeitura, e reuniu cerca de 40 pessoas.

De acordo com os moradores, a primeira data prometida para a entrega das casas foi 20 de dezembro. Com isso, eles já matricularam os filhos em outras escolas para o ano letivo de 2017, que começa em 2 de fevereiro, e, quem mora de aluguel, iniciou as tratativas para devolver os imóveis. “Tem muita gente dormindo em carro, deixando filhos com vizinhos. Eu vou ter que pagar outro mês de aluguel”, reclamou o instalador de alarmes João Rodrigo da Silva, 35 anos, que mora com esposa e quatro filhos.

“Na hora de pedir voto, fala bonito, ‘deixa o homem trabalhar’. Então que trabalhe a favor do povo, a gente precisa. Não é de graça, a gente vai pagar”, disse a manicure Suelen Costa, 32 anos, que também mora de aluguel com marido e quatro filhos.

O segundo protesto foi realizado no período da tarde, em frente ao conjunto, e reuniu cerca de 100 pessoas, segundo os moradores. Para pressionar a prefeitura, parte do grupo chegou a ameaçar invadir os imóveis. Deu certo: às 16h43 a prefeitura anunciou o fim do impasse e a data para a entrega das chaves aos moradores.