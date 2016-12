Após pressão, governo Ortiz volta atrás e paga horas extras atrasadas

Home

Há um mês, prefeitura havia dito que as horas extras feitas em outubro e novembro só seriam pagas no ano que vem, devido à queda na receita



Taubaté

Um mês depois de anunciar que pagaria somente no ano que vem o valor referente às horas extras feitas pelo funcionalismo em outubro e novembro, o governo Ortiz Junior (PSDB) voltou atrás e prometeu depositar a quantia até essa sexta-feira.

O anúncio foi feito na noite dessa quarta-feira pelo tucano, por meio das redes sociais, após um mês marcado por críticas dos servidores devido ao atraso. No fim do mês passado, quando a administração divulgou que atrasaria o pagamento, a alegação era de que a arrecadação do município havia caído 16% nos meses anteriores.

Na ocasião, o governo tucano alegou que a medida já havia sido adotada nos três anos anteriores, o que acabou desmentido pelos servidores da prefeitura. Desde 2013, o município não tem conseguido atingir o orçamento previsto.

O déficit na receita foi de R$ 50 milhões em 2013, de R$ 120 milhões em 2014 e de R$ 117 milhões em 2015. Esse ano, a arrecadação é de R$ 791 milhões, o que representa 74% do esperado (R$ 1,06 bilhão).

Impacto. A prefeitura não divulgou qual é o montante das horas extras feitas em outubro e novembro. No entanto, é possível ter noção da média mensal paga em horas extras comparando o gasto com folha salarial nos últimos meses.

Em outubro, quando foram pagas as horas extras feitas em setembro, a folha custou R$ 26,16 milhões. Em novembro, quando não foram pagas as horas extras de outubro, o total da folha caiu para R$ 25,08 milhões. Segundo o Portal da Transparência, a prefeitura tem hoje 6.127 servidores.

Repercussão. No anúncio, na noite de quarta, Ortiz prometeu que seriam pagas as horas extras de outubro e novembro e as férias de todos os professores da rede, que nos anos anteriores foram quitadas apenas no exercício seguinte.

O anúncio foi recebido com desconfiança. Grupos de servidores reclamaram ainda que a prefeitura computou horas a menos do que as realizadas.

O Sindicato dos Servidores disse que vai auxiliar os funcionários nessa situação. “Todo mundo que se sentir prejudicado, deve procurar o sindicato e iremos cobrar. São casos que precisam ser analisados individualmente”, afirmou o presidente da entidade, Augusto Guará Filho (PR).

Prefeitura não comenta o caso

Questionada ontem, a gestão Ortiz não informou que medidas adotou para garantir o pagamento das horas extras, já que em novembro havia dito que isso não seria possível.

A administração do PSDB também não informou o montante que será depositado. A prefeitura ainda deixou de se posicionar a respeito das reclamações de que não teria contabilizado todas as horas extras efetivamente realizadas pelos servidores. Em alguns casos, seriam mais de quarenta horas extras, mas somente dez seriam pagas.

Questionado no Facebook, Ortiz disse que “devido a crise nacional e o cenário de várias prefeituras pelo país”, a notícia de que as horas extras serão pagas esse ano “é uma grande comemoração”.