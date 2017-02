Após polêmica, Ortiz oferece ponto fixo para ambulante proibido de trabalhar e impasse continua

Home

- 14:02

Bruna Soares

Taubaté



Após gerar comoção nas redes sociais ao pedir liberação para vender balas no sinal e sustentar sua família, o ambulante William Hilário segue com um impasse com a prefeitura de Taubaté.



O caso gerou repercussão após uma foto do ambulante ter sido publicada no Facebook. Também na rede social, o prefeito Ortiz Junior (PSDB) se manifestou, afirmando que a situação do vendedor era acompanhada pelo poder Executivo e que o governo sugeriu a ele que daria a liberação de um ponto fixo.



De acordo com William, a administração municipal entrou em contato como ele com uma condição para que sua licença seja concedida. "Eles me mandaram comprar um carrinho de pipoca ou churrasco e arrumasse um ponto fixo, então me liberariam a licença, mas o problema é que minha clientela toda está no semáforo, com esse dinheiro eu consegui comprar todo o enxoval do meu bebê", afirmou Hilário.

Com o trabalho no cruzamento próximo à Rodoviária Nova, o ambulante afirma que consegue arrecadar R$ 1.500.



Lei. Ainda na publicação feita no Facebook, o prefeito defende a desaprovação das vendas do ambulante por meio do artigo 254 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que proíbe a permanência de pedestres em ruas e avenidas. "Se a Prefeitura autorizar a venda no semáforo e ele sofrer algum tipo de acidente, seremos responsabilizados legalmente", afirmou Ortiz Junior em sua rede social.



Por outro lado, o William também se defende por meio de leis. "Ele fez a análise com a lei errada, sendo que existe uma lei municipal de 1991 que proíbe o comércio ambulante sem a licença. Mas em cidades como Guarulhos, essa venda é permitida, então lá a lei nacional não é aplicada?", disse o ambulante. "Lá é permitido porque a cidade de Guarulhos apoia a sua população e por que aqui em Taubaté não pode ser assim?", disse.

Caso. Após ser proibido de trabalhar, William Hilário fez um cartaz e passou a exibi-lo no cruzamento, pedindo que a prefeitura o deixasse trabalhar. O caso foi exposto por uma moradora da cidade no Facebook e a foto ‘viralizou’ na internet.

O vendedor de balas, que trabalhava entre o cruzamento das avenida Bandeirantes e a Faria Lima, perto da Rodoviária Nova, está desempregado há um ano e meio e tem um filho de pouco mais de um mês. Com a crise, ele havia encontrado no semáforo um jeito para conseguir dinheiro para dar assistência à família.

De acordo com o vendedor, morador do bairro Jardim Maria Augusta, a prefeitura teria recolhido sua mercadoria e aplicado uma multa de R$ 400. Atualmente, ele não tem licença para trabalhar como ambulante.

Com a exposição do caso, o taubateano conseguiu doações, como gás de cozinha. Ele também recebe cestas básicas por meio da assistência social do município.