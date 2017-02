Após polêmica, Felicio promete 'apurar e punir' fiscais que atuaram contra ambulantes

Home

Caíque Toledo

São José dos Campos



Após a polêmica sobre a operação do governo que retirou ambulantes ilegais do centro de São José, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) afirmou que vai 'apurar e punir' o fiscal da prefeitura que teria abusado de autoridade na ação.



O caso aconteceu na última sexta-feira. Uma operação contra a invasão de ambulantes sem licença apreendeu mais de dois mil produtos irregulares no centro da cidade. Na internet, um vídeo que mostra um dos fiscais agredindo um dos ambulantes com um chute gerou polêmica e diversas críticas à atuação.



Questionado em sua página oficial no Facebook, o prefeito Felicio afirmou o caso será apurado. "Nossa cidade possui leis e regras que devem ser seguidas por todos, combater o comércio irregular é nossa obrigação, mas não vou tolerar abuso de autoridade por parte da fiscalização, essa atitude deste fiscal no vídeo põe em xeque o trabalho realizado por toda a equipe", disse, em resposta a uma moradora. "As leis e regras devem valer para os fiscais também, vamos apurar e punir o responsável", completou o tucano.



Fiscalização. Na última sexta, O VALE mostrou que os lojistas da região central reclavam da invasão de ambulantes nas calçadas. No mesmo dia, a prefeitura fechou o cerco contra os ambulantes ilegais.



Atualmente, São José tem 655 ambulantes com autorização para trabalhar e inscrição municipal, segundo a Secretaria da Fazenda. A ADEI (Associação de Economia Informal) estima que 5.000 atuem sem licença na cidade, e, na última terça-feira, se reuniu com o prefeito para pedir aumento da fiscalização.