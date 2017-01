Após 'pente-fino', Bolsa Família inicia ano com menos benefícios na região

Home

Região começa 2017 com um total de 82,5 mil famílias atendidas pelo programa; número em 2016 chegou a superar as 85 mil



Caíque Toledo

São José dos Campos

Depois de um ‘pente-fino’ feito pelo governo federal, a RMVale começa o ano de 2017 com menos famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Se no ano passado a região chegou a ter 85.430 benefícios entregues, este ano começa com 82.572 famílias recebendo o auxílio nas 39 cidades da região.

A queda se dá por um levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, da União, que em outubro encontrou irregularidades em 7.831 benefícios do Bolsa Família concedidos na RMVale.

Alguns deles foram cancelados e outros bloqueados (quando os usuários ganharam um prazo de três meses para comprovar que cumprem os requisitos). Os cancelamentos e bloqueios ocorreram, segundo o governo, porque foram identificados beneficiários que tinham renda acima da declarada oficialmente.

Auxílio. O Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres (renda per capita mensal de até R$ 85,00) e pobres (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00). Ao entrarem no programa, as famílias recebem o benefício mensalmente e precisam cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação.

O valor médio do benefício neste mês é de R$ 178,95. O recurso varia conforme o número de membros da família, a idade de cada um deles e a renda declarada ao governo federal. No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, por exemplo, o valor médio do benefício entregue para cada família este mês será de R$ 165,42 -- número menor que o do ano passado, quando eram R$ 168,27.

Ao todo, as famílias cadastradas na RMVale receberão este mês R$ 13.659.215,00. Em todo o Brasil, são mais de 13,5 milhões de famílias beneficiadas e R$ 2,42 bilhões repassados. O pagamento começou essa semana, e seguirá até o dia 31 de janeiro, estando disponível para saque durante 90 dias.

Em todo estado de São Paulo, há um total de 1.458.553 famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família, e um valor total repassado de R$ 232.152.671,00. O valor médio por família é de R$ 159,17.

Todas cidades da região tiveram bolsa cancelada

Em outubro, todas as cidades da região tiveram benefícios bloqueados e cancelados.

Proporcionalmente, as cidades da região com mais benefícios identificados com algum tipo de irregularidade foram Monteiro Lobato, Queluz e Campos do Jordão, respectivamente com 15,07%, 14,11% e 13,45% do total de beneficiários. São José aparece com 10,09% e Taubaté, com 8,92%.

As três cidades com o menor número de famílias com problemas no cadastro do Bolsa Família foram Areias, Silveiras e Arapeí, com 5,30%, 4,83% e 3,85% do total de benefícios com alguma irregularidade.

Economia. Em todo o país, o governo federal encontrou irregularidades em 1,136 milhão de benefícios do Bolsa Família. Destes, 469 mil foram cancelados e 667 mil, bloqueados.

Os cancelamentos teriam impacto de R$ 1,024 bilhão na folha de pagamento do programa. No caso dos bloqueios, o governo esperava uma economia de R$ 1,428 bilhão, caso as irregularidades sejam confirmadas. Não foram divulgados quantos benefícios foram realmente cortados.