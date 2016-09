Após pausa por polêmicas, Biel retoma carreira de cantor

Home

- 18:13

Cantor de Lorena publica no Facebook foto em que aparece no estúdio

Das agências

Após um mês de pausa em sua carreira, o cantor Biel, envolvido em acusações de assédio, machismo, racismo e homofobia, retomou as atividades -- pelo menos nas redes sociais.

O cantor publicou ontem a tarde uma foto em que aparece gravando no estúdio e comemorou: “Que saudade dessa sensação, saudade do mic (microfone)! De volta ao estúdio e aos trabalhos! Juntos e além”, escreveu.

Segundo sua assessoria de imprensa, Biel está trabalhando em um novo single, ainda sem data de lançamento. O cantor tem se dedicado ainda a outros projetos musicais. A publicação de Biel dividiu os internautas. “Mas já?”, “voltou o micão tour” e “o machista voltou, pena que ninguém esqueceu”, comentaram alguns presentes. “Volta e fica, Biel”, pediram outros. “Volta com tudo, a vida é assim cheia de altos e baixos. Quem nunca errou? E quem somos nós para julgar?”, questionou uma fã.

Histórico. Após ter sido acusado de assédio pela repórter Giulia Pereira, em maio deste ano, Biel chegou a se desculpar publicamente por seu comportamento.

No entanto, ele voltou ao centro da polêmica ao aparecer cantando “tá gostosinha/te quebro no meio”, expressões citadas na denúncia de assédio. As coisas pioraram depois que o cantor afirmou ao programa “TV Fama” (Rede TV!), que gostaria que a jornalista estivesse ciente do quando prejudicou a sua carreira.

A partir daí, internautas passaram a vasculhar o Twitter do cantor e encontraram posts que revelam todo tipo de preconceito. A hashtag #ErrarÉHumanoPersistirÉBiel chegou ao trending topics. Foi quando Biel anunciou uma pausa na carreira. Natural de Lorena, o cantor se tornou famoso ao lançar os hits: “Química”, “Melhor Assim” e “Demorô”.