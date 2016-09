Após pancadão invadir área nobre, Poder Público abre guerra contra o 'fluxo'

Home

- 18:39

Moradores e comerciantes se reúnem nesta quinta com a polícia para definir novas investidas contra o funk; Moradores da periferia de São José cobraram a mesma agilidade dos órgãos de segurança

Danilo Alvim

São José dos Campos

Depois do som do pancadão invadir a região do Banhado, cartão postal de São José, o poder público iniciou na madrugada de desta quarta-feira uma nova guerra contra o fluxo do funk na avenida Anchieta no Centro.

A operação, realizada, após reportagem feita pelo OVALE, resultou na detenção de oito suspeitos e na apreensão de três veículos. De acordo com a Polícia Militar, responsável pela operação, foram abordadas 396 pessoas suspeitas e 84 veículos foram vistoriados.

Três adultos foram presos e cinco adolescentes apreendidos por tráfico de entorpecentes e fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de idade. Além disso, das pessoas abordadas, 28 tinham algum antecedente criminal.

Os fluxos do funk na avenida Anchieta, marcados pelo som alto e consumo de entorpecentes, chegam atrair 1.000 pessoas nos finais de semana. Nesta quinta, moradores e comerciantes da região participam de uma reunião com a Polícia Militar, às 15h. O comércio alega que está perdendo vendas com a queda do movimento dos bares e moradores não conseguem dormir bem.

Periferia. Pelas redes sociais, moradores da periferia de São José cobraram a mesma agilidade dos órgãos de segurança. Segundo eles, as ações em bairros nobres não têm a mesma efetividade em bairros populares. “Na periferia, a prefeitura e polícia passam só por outros motivos, não pela população”, afirmou um morador. “Fluxo na área nobre. Agora quero ver o poder público não reagir”, disse outro.

A PM informou ainda que ficou definida a atuação dos órgãos municipais no ordenamento dos espaços urbanos (com agentes de trânsito e guardas municipais) e polícias responsáveis por garantir a segurança dos presentes.

“O local é um ponto de encontro da juventude. Acontece que a aglomeração acaba degradando o ambiente e surgem problemas graves”, afirmou nesta quarta à reportagem, o capitão do batalhão do Centro Arlindo Soares de Albergaria Henriques da Silva Junior.

Segundo o PM, houve retração por parte de outras esferas do poder público que contribuiram para aumento dos fluxos. “Antes só a polícia atuava. A estratégia é a ocupação do espaço pelo poder público antes da chegada das aglomerações. Por isso é importante que haja ações integradas”, afirmou.