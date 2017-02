Após o carnaval, Burro encara dois jogos fora de casa

Home

- 18:23

Depois de pegar a Portuguesa neste sábado, Taubaté vai pegar uma sequencia com Barretos na quarta-feira de cinzas e o Velo Clube no próximo final de semana



Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

Após curtir a folia do carnaval, o Taubaté vai encarar uma verdadeira prova de fogo na sequência do Campeonato Paulista da Série A-2. Aliás, mais um desafio ao clube, que sonha em voltar à elite, algo que não acontece desde 1984, quando foi rebaixado e não conseguiu mais retornar.

O time que há dez dias chegou a ficar na zona de rebaixamento, se recuperou com a vitória fora de casa sobre o Capivariano, por 2 a 1.

E, depois do jogo deste sábado de carnaval contra a Portuguesa, no estádio do Joaquinzão, a partir das 19h, independente do resultado no jogo em casa contra a tradicional equipe do Canindé, terá uma sequência complicada.

Afinal de contas, serão dois jogos fora de casa. Já na quarta-feira de cinzas o time comandado pelo técnico Evaristo Piza vai encarar o Barretos, no estádio Fortaleza, às 20h.

O palco, aliás, não traz boas lembranças recentes ao time, pois foi lá que o Taubaté foi eliminado nas quartas de final da Série A-2 do ano passado, embora um ano antes tivesse comemorado o acesso da Série A-3 para a Série A-2 justamente contra o Barretos, durante o quadrangular final.

Depois, no outro sábado, às 19h, o Burro da Central tem outra pedreira pelo caminho. Pega o Velo Clube, em Rio Claro, outro palco de lembrança ruim para o torcedor, pois lá, em 2011, o time foi eliminado no quadrangular final da Série A-3 do Paulista.

Expectativa. Entre os jogadores do elenco, o clima é de decisão para as próximas rodadas do campeonato.

“É uma semana decisiva. A gente vai fazer dois jogos fora, contra adversários diretos na briga pelo G-4. A força da nossa equipe sempre foi fazer valer o fator Joaquinzão, mas esse ano a gente está bem fora de casa também”, afirmou o volante Alan Mota, um dos mais experientes da equipe nesta atual temporada.

Segundo ele, o mais importante é conseguir impor o bom futebol da equipe e subir ainda mais na tabela de classificação do torneio.

“A gente espera fazer bons jogos e voltar ao final da semana dentro do G4 ou muito perto dele, mesmo os jogos sendo difíceis”, disse o jogador da equipe taubateana.