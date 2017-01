Após luta corporal com a vítima, bandido é preso em Campos do Jordão

Home



Daniela Santos

São José dos Campos



Um homem de 23 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (31) no bairro Monte Carlo, em Campos do Jordão.



Segundo a Polícia Civil, por volta das 2h30 o homem invadiu uma residência do local, mas foi surpreendido por três moradores da casa que entraram em luta corporal com o bandido. Pouco depois, um vizinho também percebeu o barulho estranho e também lutou contra o suspeito, que foi imobilizado até a chegada da polícia. Um dos moradores da casa sofreu ferimentos ao ser agredido pelo suspeito.



Ao O VALE, a polícia informou que o suspeito já tinha antecedentes criminais por roubo e era foragido da Pemano, de Tremembé. Às autoridades, o suspeito disse, inicialmente, que invadiu a casa para roubar um prato de comida, mas depois voltou atrás e confessou que ia roubar a casa. Ele foi encaminhado à delegacia de Taubaté, onde permanece preso.