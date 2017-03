Após intervir em assalto, PM é baleado em Lorena

Home

Daniela Santos

Taubaté



Um policial de 42 anos foi baleado na noite deste sábado (4) no bairro Vila Nunes, em Lorena. Ninguém foi preso.



Segundo a Polícia Militar, a vítima estava de folga em uma pizzaria, quando três bandidos entraram no estabelecimento e anunciaram o roubo. A vítima reagiu, trocou tiros com os ladrões e foi baleado na perna.



Na fuga, os criminosos também trocaram tiros com uma viatura da PM que se dirigia para o estabelecimento, mas ninguém se feriu.



O PM baleado na perna foi encaminhado à Santa Casa da cidade e não corre risco de morte.