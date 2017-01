Após furtar veículo dentro de supermercado, homem é preso em São José

Home

- 09:40

Daniela Santos

São José dos Campos



Um homem de 45 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (4) por furto a um veículo no supermercado Carrefour no Jardim Aquarius, região oeste de São José dos Campos.



Segundo a Polícia Militar, o criminoso entrou no carro, um corsa, e seguiu até a saída do supermercado, mas foi abordado por uma equipe policial na saída pelo portão da avenida Deputado Benedito Matarazzo.



Ao verificar o veículo, foi encontrada uma chave mixa, geralmente utilizada para furtos de carros. À polícia, o criminoso informou que a intenção era retirar as rodas do veículo. O carro pertencia a um vigilante do estabelecimento.



Ele foi encaminhado ao 8º DP (Distrito Policial) e permaneceu preso. O homem já tinha antecedentes criminais por receptação.



O Carrefour foi procurado pelo O VALE, mas até a publicação da nota não houve retorno.