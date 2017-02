Após fazer família refém, dois criminosos são mortos pela polícia em São José

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



Dois criminosos morreram e outros dois fugiram após um assalto à mão armada na noite desta segunda-feira (27) em uma chácara no bairro Primavera 2, região leste de São José dos Campos.



Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), os ladrões invadiram a casa de uma família de quatro pessoas, incluindo um casal de idosos, por volta das 19h30 – na Travessa Servidão - e mantiveram todos reféns. Uma das filhas do casal conseguiu dispersar e ligar para o 190. Um dos criminosos percebeu e pegou o aparelho celular, mas esqueceu de desligar, fazendo com que a polícia ouvisse tudo o que acontecia no local.



Após a chegada da PM (Polícia Militar) dois criminosos fugiram pela porta dos fundos e outros dois trocaram tiros com a polícia. Um foi atingido na costela direita e o outro na região das axilas e vieram à óbito. Ambos já tinham antecedentes criminais. Nenhum membro da família ficou ferido, mas ficaram psicologicamente abalados.



Ao O VALE, a polícia informou que ultimamente há grande número de registros a roubos de chácaras na zona leste justamente porque são locais mais afastados e de difícil acesso para a polícia. A DIG investiga o caso.