Após dormir no volante, motorista atinge outro veículo na zona leste de São José

- 12:21

Daniela Santos

São José dos Campos



Duas pessoas ficaram levemente feridas após um acidente envolvendo dois veículos na manhã desta segunda-feira (16) no bairro Vista Verde, região leste de São José dos Campos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos veículos assumiu que estava com sono, dormiu no volante, perdeu o controle do carro e atravessou o canteiro central, atingindo outro carro. Ele e a motorista do outro veículo atingido foram socorridos com dores no peito - por conta do cinto de segurança - e encaminhados ao pronto socorro municipal da cidade.