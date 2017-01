Após derrota, Tigre espera mais atletas para a Série A-3

Home

- 06:22

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Derrotado na estreia do Campeonato Paulista da Série A-3, em casa, no último domingo, o São José dos Campos agora aguarda ao menos a regularização dos documentos de mais atletas para a segunda, quando visita o Catanduvense, domingo ás 10h, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (o estádio do adversário está interditado pela Federação Paulista de Futebol).

No jogo em que perdeu por 1 a 0 para o Monte Azul, no Martins Pereira, o Tigre do Vale conseguiu inscrever apenas 15 jogadores, deixando assim o banco de reservas com quatro atletas e poucas opções de troca durante o duelo. “Só tínhamos 15 atletas, sendo que 12 do sistema defensivo, e só três de frente, um atacante e dois meias atacantes”, ressaltou o técnico joseense Paulo Campos, após a partida.

Balanço. O treinador joseense, porém, destacou a postura do time e acredita em uma evolução nas demais partidas. “Apesar de termos perdido por 1 a 0, acho que a atuação foi bem positiva. Muitas coisas boas foram vistas, pois pegamos uma equipe forte, que vem da Série A-2, com a experiência de ter jogado uma série maior”, afirmou o comandante do Tigre do Vale.

O treinador do São José dos Campos ainda criticou ainda a arbitragem, reclamando de um pênalti não marcado. “Nós tivemos um pênalti clamoroso dentro da área, com a bola batendo na mão do jogador do Monte Azul. O árbitro não marcou porque não quis”, reclamou.