Após classificação inédita, Burrinho enfrenta o Corinthians

17:03

Danilo Alvim

Taubaté



Após uma classificação inédita, o time Sub17 do Taubaté enfrenta o Corinthians neste sábado, às 11h , na ADC Volkswagem Clube, pela primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da categoria. Os meninos do Burro da Central garantiram a vaga de forma histórica e agora disputam o título com outras 15 equipes.



Na atual fase, o Taubaté ficará no grupo 19, o mesmo de Corinthians, Guarani e Diadema. Ainda na segunda fase, pelo grupo 10, a equipe comandada por Fred Testa Júnior derrotou o São Paulo no Joaquinzão, e engrenou rumo a classificação.



Para o treinador, os resultados positivos são frutos do planejamento para esta temporada. "Começamos a montar o time em outubro. Não temos estrutura física ideal, mas conseguimos montar um bom grupo de jogadores de forma antecipada. O time de 2017, por exemplo, já está definido. Estamos fazendo esse ano pensando no ano que vem", afirmou.



O comandante alviazul reconheceu o favoritismo de Corinthians e Guarani, mas avisou que não será fácil enfrentar o Taubaté. "Eles são os favoritos, mas a gente vai brigar. Não será fácil ganhar da gente. Vamos fazer o nosso melhor. Não chegamos entre os 16 melhores à toa ", completou.



O bom momento da base taubateana não se resume somente a categoria Sub17, o elenco do Sub20 está jogando o Paulista e se preparando para a Copa São Paulo do ano que vem. Apesar de já ter sido eliminado, o Sub15 foi líder de seu grupo da primeira fase e mandou dois jogadores para o Corinthians.