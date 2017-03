Após chuvas, São José quer pacote de obras emergenciais

Home

Foco principal da medida seriam áreas afetadas pelos temporais do início do mês, como Vila São Pedro e Jd. Del Rey

São José dos Campos

A prefeitura de São José dos Campos pretende anunciar em breve um pacote de obras emergenciais em locais afetados pelas chuvas do início deste mês.

Os temporais causaram complicações em diversos pontos da cidade, e deixaram cerca de 480 famílias desalojadas. Ainda não há previsão para o início das obras, mas, de acordo com o governo Felicio Ramuth (PSDB), inicialmente serão realizados serviços de recuperação de galerias de águas em dois locais prejudicados pela chuva: a rua Maranhão, no bairro Vila São Pedro (região central), e a rua Cleto dos Santos, no Jardim Del Rey (zona sul).

Outros pontos afetados pela força do tempo também deverão aparecer no pacote.

É o caso de uma ciclovia na avenida Salinas, na zona sul da cidade, próximo ao córrego Senhorinha. “A ciclovia está desbarrancando e o pessoal fazendo cooper, sem saber que em baixo do cimento não existe terra para segurar”, disse o morador Daniel de Albuquerque. Nesse local, o governo afirma que aguarda liberação de recursos para a execução da obra.

Licitação? Em entrevista à Rádio Logos, a diretora de Gestão Habitacional e Obras da prefeitura, Dolores Moreno Pino, a Lola, afirmou que o pacote já estaria em processo de licitação, e citou o caso do Jardim Del Rey. “No começo da administração fiz uma vistoria lá. Estamos licitando, está dentro do pacote de obras, e logo já vamos estar trabalhando ali”, disse.

No portal de transparência da prefeitura, porém, não há nenhuma licitação aberta pela secretaria.