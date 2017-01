Após ação do MP, TJ derruba Lei do Puxadinho em São José

Home

Lei é de 2011, mas segundo Ministério Público, alterações feitas no texto pela Câmara em 2015 ocorreram de forma irregular

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Uma liminar do TJ (Tribunal de Justiça) suspendeu os efeitos da lei complementar que legalizava construções irregulares em São José dos Campos, a chamada “Lei do Puxadinho”. O desembargador Moacir Peres acatou a Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) interposta pelo Ministério Público, contrário à tentativa de legalizar construções erguidas em desacordo com a Lei de Zoneamento.

O governo Felicio Ramuth (PSDB) foi comunicado da decisão nesta semana e ainda analisa a defesa a ser implementada. A proposta, de autoria do ex-vereador Luiz Carlos Mota (PSC), foi aprovada em 31 de dezembro de 2015. O texto altera itens na “Lei do Puxadinho” aprovada em 2011, durante o governo Eduardo Cury (PSDB).

No original, os proprietários de imóveis pagariam multas que variavam de R$ 1 a R$ 100 por cada metro de área construído de forma irregular na cidade. A lei complementar, suspensa pelo TJ, dispensa o pagamento de multa a famílias com até seis salários, que morem em imóveis de até 100 metros quadrados.

Embora tenha sido aprovado em plenário, o texto já havia recebido parece contrário da assessoria jurídica da Câmara Municipal. Os advogados da Casa já alertavam os vereadores para o risco de Adin.

Parecer. O jurídico do Legislativo apontou, na semana anterior à votação do projeto, que as alterações na lei precisariam ser precedidas de audiência pública. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano também deveria ser consultado pelos parlamentares.

Outro ponto estaria relacionado à modificação em normas de uso e edificação do solo, que “devem estar em consonância com o Plano Diretor” de São José dos Campos. Um terceiro ponto tratava da dispensa da multa aos proprietários de imóveis irregulares no município. “Muito embora a justificativa já mencione que não haverá o aumento da despesa pública, é inegável que a matéria traz em seus dispositivos isenções que devem estar acompanhadas de demonstrativos de compatibilidade com o planejamento orçamentário do município, em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal”, diz trecho do parecer.

Justificativa. O ex-vereador Luiz Mota justificou que o projeto não teria impacto nos cofres públicos. “Essa dispensa de pagamento não irá impactar o orçamento em face de que as referidas receitas não estão previstas no orçamento”, declarou Mota.

“Pois se tratando de imóveis não passíveis de regularização atualmente, referidas receitas não eram esperadas pelo município, diante da total impossibilidade de ingresso nos cofres públicos”, completou o parlamentar.

Antes de ir a plenário, o texto foi avalizado pela comissão de Planejamento Urbano, Habitação e Obras, além da comissão de Justiça.

Prefeitura vai esperar a decisão final da Justiça

O governo Felicio Ramuth (PSDB) ainda aguarda uma determinação final da Justiça para definir como irá fiscalizar os “puxadinhos” em São José dos Campos. A Secretaria de Apoio Jurídico, por e-mail, disse que a “eventual fiscalização dependerá do que for decidido de fato, ao final do processo. Pois, agora, é somente uma decisão liminar. Ou seja, somente posteriormente saberemos como a decisão judicial deverá ser aplicada”, declarou a administração.

“A partir de agora, o Jurídico da Prefeitura analisará a defesa a ser implementada”, completou.

Planejamento. Embora a “Lei do Puxadinho” regulamente construções em desacordo com a Lei de Zoneamento, a prefeitura sustenta que a liminar da Justiça não irá interferir no debate de outros projetos relacionados a planejamento urbano, como o Plano Diretor.

“As discussões sobre Plano Diretor ocorrem à margem desta questão pelos técnicos da prefeitura”, finalizou.

