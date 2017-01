Após abandono, pista de skate no Parque do Itaim é reaberta

Home

- 15:58

A área coberta, que é considerada a maior para a modalidade na América Latina, foi reformada e obras duraram 30 meses



Caíque Toledo

Taubaté

Apresentado como a maior pista coberta de esportes radicais da América Latina, o espaço para skatistas do Parque do Itaim, em Taubaté, foi reaberto este mês após um investimento de R$ 250 mil e 30 meses de obras.

A pista, que custou R$ 800 mil aos cofres públicos quando foi aberta sofreu com o abandono nos últimos anos, e, após diversas tratativas, começou a ser reformada em 2014, em uma parceria da prefeitura com a Aver (Associação Valeparaibana de Esportes Radicais). De acordo com o governo Ortiz Junior (PSDB), a obra teve recuperação estrutural de eletricidade, hidráulica, telhado, piso, madeiramento e obstáculos.

O espaço começou a ser projetado na gestão Bernardo Ortiz (PSDB), e inaugurado na gestão Roberto Peixoto (PEN). “Foram anos de descaso, e nenhuma manutenção até ser fechado”, afirmou Renato Paiva, representante da Aver. “Para gente é uma grande reconquista poder trazer pra Taubaté um espaço desse porte.”

Reforma. Localizada em um galpão no fundo do Parque do Itaim, um dos principais pontos turísticos da cidade, a pista de skate, que também pode receber esportistas de outras modalidades, chegou a ficar totalmente abandonada, com portas trancadas e vidros das janelas quebrados por vândalos.

‘Menina dos olhos’ do ex-prefeito Roberto Peixoto, o Parque do Itaim sofreu também com banheiros quebrados, quiosques depredados e até a tradicional Maria Fumaça não funciona há anos, estando em manutenção.

Projeto. A ideia agora é aproveitar o embalo e criar um projeto de escolinhas para crianças praticarem esportes radicais no local. Segundo a Aver, há a possibilidade da prefeitura transferir professores que atuam no Skate Plaza, pista no bairro Jardim Santa Clara.

“A gente tem esse projeto. A prefeitura não tem monitores direito para essa área, só lá no Plaza. Mas pode ser que mude, pela pista do Itaim ser um ambiente mais propício”, disse o diretor Renato Paiva. O pista de skate do Parque do Itaim em Taubaté fica aberto das 8h às 16h30.