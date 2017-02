Após 20 anos, favelas resistem em São José e crise ameaça ‘desfavelizados’

Home

17:15

Duas décadas após o início da desfavelização, lançada em 1998, São José vê cair de 20 para 7 o número de favelas. Hoje são 2.000 famílias em casas precárias. Nos bairros criados pelo governo, violência é desafio

Xandu Alves

São José dos Campos

As paredes esburacadas e sem qualquer tipo de acabamento dão o tom na vida de Maria Silva, 35 anos, desempregada e mãe de cinco filhos. Ela mora com o marido, também desempregado, em uma casa caindo aos pedaços no Rio Comprido, na zona sul de São José. Para “embelezar a sala”, um dos três únicos cômodos, ela cola pôsteres de artistas.

“É um jeito de ficar mais bonitinho”, diz ela, que vive com o que recebe do Bolsa Família, de bicos que o marido pedreiro faz e da ajuda de parentes e amigos. Maria não é caso isolado. Ela faz parte de um grupo grande, entre 1.000 e 2.000 famílias, que vivem em condições precárias em São José.

Eles moram em áreas que podem ser chamadas de favelas, em razão da falta de estrutura, de serviços básicos e de moradias adequadas. O levantamento é da Central de Movimentos Populares.

Além do Rio Comprido, os mais conhecidos são o Jardim Nova Esperança (Favela do Banhado), Vila do Sapê, Santa Cruz, Menino Jesus, Rhodia, área no Jardim Telespark e no Corintinha.

São bolsões de pobreza que desafiam a cidade 20 anos depois que São José lançou um Programa de Desfavelização, em 1998, na gestão do ex-prefeito Emanuel Fernandes (PSDB). De lá para cá, o programa deixou impactos positivos e negativos na história da cidade, além de dividir opiniões.

Favelas. No final dos anos 1990, São José contava com 20 favelas, a maior parte na região norte. Em 2004, o número reduziu para sete, quantidade que se mantém até hoje, embora tenha caído o número de moradores nestes espaços.

Para Cosme Vitor, liderança da Central de Movimentos Populares e ex- assessor da Secretaria de Habitação do governo Carlinhos Almeida (PT), o Programa de Desfavelização atendeu mais a interesses de “imobiliárias e empresários” do que aos da população pobre. “Muitos foram removidos para bairros que se transformaram em áreas de mais pobreza e violência, além de desprezar todo o histórico dessas pessoas”, disse Vitor.

Para ele, o Jardim São José 2 é o maior exemplo da falência do programa. No início dos anos 2000, o bairro foi criado para receber mais de 1.800 pessoas retiradas de três favelas da região central: Nova Tatetuba, Caparaó e Nova Detroit.

No entanto, a violência tomou conta do lugar, que acabou conhecido como “CDD” no meio policial, referência à Cidade de Deus, comunidade violenta no Rio de Janeiro.

Para o prefeito de São José, Felício Ramuth (PSDB), o Programa de Desfavelização teve seus méritos. Ele admite falhas, como no caso do São José 2 e do Henrique Dias, mas disse que a proposta de levar bem-estar aos mais bairros pobres será mantida. “Essas áreas serão prioritárias”.

Áreas viram focos de violência, diz defensor

Regularizar uma favela ou transferir os moradores para outro local na cidade? Ao longo dos últimos 20 anos, esse tem sido o debate travado em São José. Para especialistas, as duas opções são válidas, desde que respeitada a lei e o bem-estar da população carente.

Para o defensor público Jairo Salvador, o Programa de Desfavelização de São José não respondeu completamente aos direitos das comunidades pobres retiradas de favelas. Normalmente, segundo ele, os cidadãos eram deslocados para bairros distantes de onde estavam, o que trouxe problemas às famílias.

“Bairros criados dessa forma se transformaram em foco de violência. Quando as famílias foram deslocadas para locais próximos de onde estavam, a adaptação foi melhor”. Ele defende estudo para regularizar a Favela do Banhado, dentro de medidas ambiental e legalmente corretas. “Eles estão há décadas ali e têm a sua história, que deve ser respeitada e preservada”.