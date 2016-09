Apoio da classe média ajuda Felício a disparar na liderança

Home

Candidato do PSDB ao Paço, que já estava na frente entre os eleitores mais ricos, agora está na dianteira também entre os votantes da classe média, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na última quinta



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Com 35% das intenções de voto na corrida pela Prefeitura de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSDB) se isolou na liderança graças a seu desempenho nas classes alta e média da população da cidade.

O levantamento do Ibope, divulgado na última quinta-feira, mostra que o tucano atinge 47% entre os eleitores que ganham mais de cinco salários mínimos. Também alcançou 41% na faixa que recebe entre dois e cinco salários.

Entre os mais pobres (até dois salários mínimos), a liderança é de Shakespeare Carvalho (PRB). O presidente da Câmara de São José, terceiro colocado no geral com 21%, chega a 29% nessa fatia do eleitorado.

O prefeito Carlinhos Almeida (PT), segundo colocado na pesquisa com 23% das intenções de voto, registra seu melhor desempenho entre os mais pobres, onde marca 24% e fica atrás de Shakespeare. Em agosto, no entanto, o petista liderava com 35% nessa faixa. À frente na pesquisa, Felício Ramuth liderava apenas entre os mais ricos na primeira pesquisa.

Mídia. Ele atribuiu a subida nas demais fatias ao programa de rádio e televisão, iniciado em 26 de agosto. “Com o começo da propaganda, relembramos para a população os benefícios que levamos a todos os bairros e regiões em 16 anos de governo do PSDB. Isso trouxe o reconhecimento do eleitor de classe média e baixa”, afirmou o tucano.

Líder entre os mais pobres, Shakespeare acredita que o resultado está ligado à mensagem que transmite e à proximidade que tem com o eleitor da periferia do município. “Estas pessoas sabem o que é esperar na fila por exame e o que é pegar transporte lotado. Esse eleitor se identifica com as nossas propostas. Mas estamos bem em todas as faixas do eleitorado”, disse.

Debate. O PT espera fazer uma análise mais apurada dos números em uma reunião marcada para hoje. “Não fiz uma avaliação aprofundada da pesquisa ainda. Mas haverá uma reunião para debater a campanha”, declarou o vice na chapa de Carlinhos, Macedo Bastos (PSD).

Em agosto, Carlinhos liderava a pesquisa com 26% e tinha o melhor desempenho entre os mais pobres (35%). Felício, que era o terceiro com 16%, estava à frente entre os mais ricos da cidade (26%). Shakespeare, segundo colocado em agosto com 20% , atingia 24% entre pessoas com renda familiar entre dois e cinco salários. Agora, tem 18% .

Candidatos dividem votos entre letrados

O prefeito Carlinhos Almeida (PT), pré-candidato à reeleição em São José dos Campos, tem o melhor desempenho entre os eleitores com ensino fundamental da cidade. Mas perde para Felício Ramuth (PSDB) entre as pessoas com formação de nível superior e médio.

O candidato tucano, líder no Ibope com 35%, chega a 46% entre os votantes com ensino superior e 35% entre os eleitores com ensino médio. O petista, segundo colocado no geral com 23%, vai melhor na faixa do eleitorado com ensino fundamental, onde tem a adesão de 32%.

Igual. Shakespeare Carvalho, terceiro colocado no geral com 21%, apresenta seu melhor desempenho também entre quem possui apenas o ensino fundamental. O candidato do PRB divide o eleitorado com menor grau de escolaridade com o prefeito Carlinhos Almeida.

Nesta fatia, Shakespeare chega a 26%, ficando atrás apenas do petista, com 32%, e à frente de Felício Ramuth. O tucano tem 24% entre os eleitores de São José dos Campos com ensino fundamental.