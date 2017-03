Aplicativo para celular é nova arma da PM contra o crime

Home

Daniela Santos

São José dos Campos

A Polícia Militar lançou oficialmente o 'Força Comunitária', um aplicativo que permite mapear ações do crime em São José dos Campos, fazer com que haja interação com policiais e prevenir a comunidade com dicas de segurança.

O programa foi desenvolvido por um soldado do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e foi usado em caráter experimental entre os meses de agosto a dezembro do ano passado. Desde o dia 1º de janeiro de 2017, ele está no ar e agora disponível à população.

No aplicativo há várias guias e informações institucionais sobre a companhia, incluindo projetos realizados pela PM, mas a intenção principal é alertar a sociedade para que fiquem mais atentos e, consequentemente, haja diminuição nos índices de violência. A ferramenta permite também parceria com demais órgãos para aprimorar os serviços. Qualquer demanda que afete de alguma forma a segurança nos bairros poderão ser encaminhadas à PM que, por sua vez, destinará às outras companhias, como prefeitura e Polícia Civil.



Segundo o capitão do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior) Arlindo Junior, a ideia é que todos os batalhões da região tenham acesso. “Queremos difundir a ideia. Já está funcionando, mas ainda há o que aprimorar. Quanto ao público, nossa intenção é a densa participação de todos”, disse. O aplicativo está disponível para os celulares Android, é gratuito e pode ser baixado via ‘Play Store'.

Crimes. Capital da RMVale, região mais violenta do interior, São José dos Campos teve alta nos principais índices criminais em 2016. Ao todo, o ano passado registrou 81 assassinatos (homicídios + latrocínios), contra 68 em 2015. Também foram 6.376 furtos em 2016 contra 5.399 em 2015, 2.336 furtos a veículos ante 1.972 e 4.254 roubos contra 3.461, respectivamente nos últimos anos.