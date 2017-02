Apesar de aval para 'troca', Ortiz deverá renovar com Sabesp

Home

Câmara aprovou essa semana texto do tucano que permite abertura de nova licitação para esse serviço, mas prefeito quer renovar contrato



Taubaté

Embora a Câmara de Taubaté tenha aprovado essa semana o projeto do prefeito Ortiz Junior (PSDB) que autoriza o município a abrir uma nova concorrência para contratar uma empresa para os serviços de água e esgoto, isso não deve ocorrer.

Questionado pela reportagem, o governo tucano informou que “existe a intenção” de renovar o contrato com a Sabesp, que foi encerrado ainda em dezembro de 2011 e que vem sendo prorrogado por uma série de acordos temporários desde então. A Sabesp também reforçou a “intenção de renovar o contrato com a prefeitura”, e alegou que faltariam “poucas pendências” para finalizar o processo.

De acordo com a gestão Ortiz, uma dessas pendências seria a aprovação de outro projeto, que foi enviado à Câmara em novembro do ano passado.

Novela. A novela sobre a renovação do contrato entre prefeitura e Sabesp se arrasta desde a gestão do ex-prefeito Roberto Peixoto (PEN). Em julho de 2014, já no governo Ortiz, prefeitura e Sabesp chegaram a definir os termos do acordo, que acabou não sendo fechado porque a companhia não teria recurso financeiro para as contrapartidas estabelecidas.

Pelo acordo, além de investir R$ 238 milhões em 30 anos, a empresa ainda repassaria R$ 69 milhões livres (em três parcelas; duas de R$ 20 milhões e uma de R$ 29 milhões) e daria mensalmente 4% da receita líquida, o que representaria R$ 86 milhões em três décadas.

O projeto da nova licitação foi enviado à Câmara em agosto de 2015, como uma forma de Ortiz pressionar a Sabesp pela renovação. Tudo não passou de um blefe, já que o tucano não pretende abrir mão das contrapartidas que poderá receber da Sabesp. “A prefeitura avalia que um novo contrato permitirá ao município o recebimento de royalties por parte da concessionária, além de um aporte financeiro no momento da assinatura”.

Segundo a prefeitura, esses recursos “poderão ser priorizados na execução de obras antienchente nos bairros Água Quente, Três Marias e Parque Aeroporto, por exemplo”.

Acordo depende da aprovação de novo projeto, diz a prefeitura

Segundo o governo Ortiz Junior, “para que a assinatura de um novo contrato com a Sabesp ocorra, ainda há necessidade de aprovação pela Câmara” de um projeto enviado ao Legislativo em 2016. Nesse texto, o tucano alega queda de receita na prefeitura e pede autorização da Câmara para usar recursos oriundos do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) para pagar dívidas com a Sabesp.

O projeto não cita quanto da receita oriunda do ICMS Ortiz pretende usar para pagamento da dívida com a Sabesp. A cota-parte do ICMS é uma das maiores fatias da arrecadação municipal. Em 2016, por exemplo, esse repasse representou 28,87% de toda a receita da prefeitura.

A prefeitura deve pelo menos R$ 45,58 milhões para a Sabesp, referente aos serviços de água e coleta de esgoto prestados aos imóveis municipais que deixaram de ser pagos entre 1995 a 2010. O pagamento deve ser parcelado em 99 vezes.