- 14:59

Daniela Santos

Aparecida



Crianças do ensino municipal de Aparecida estão participando de programações que envolvem a Semana de Trânsito na cidade. O evento iniciou ontem (19) e irá até sexta-feira (23).



O projeto é de idealização do Santuário Nacional de Aparecida em parceria com as polícias Militar e Rodoviária, além da concessionária CCR e Secretaria de Educação do município.



O tema dos assuntos debatidos com profissionais da educação, gestores de grandes estacionamentos e autoridades de trânsito da região do Vale será: “Eu sou mais por um trânsito seguro”. A palestra será com o engenheiro Fernando Diniz, um dos mentores da “Lei Seca” da “Operação Lei Seca”.



Os motoristas que utilizam a Sala dos Motoristas, do Santuário, e o pedágio de Moreira César também receberão orientações e materiais informativos serão distribuídos.

A palestra será na sexta-feira (23), a partir das 9h no subsolo do Santuário Nacional.



Ilustração. Uma mini pista de trânsito foi montada na marquise do Centro de apoio ao Romeiro no início desta semana para atrair interar ainda mais as crianças sobre o assunto.