Anhanguera faz concurso de bolsas neste domingo

A Anhanguera de São José dos Campos terá seu processo seletivo de concurso de bolsas neste final de semana.

A faculdade fará um vestibular especial, com bolsas de estudo de até 75% para os melhores colocados. A prova acontece na unidade do Jardim Morumbi, na zona sul da cidade, na avenida Dr João Batista de Souza Soares, às 9h. As inscrições podem ser feitas pelo site www.vestibulares.br, e o critério de seleção será a pontuação no próprio processo seletivo realizado neste domingo.

"Queremos atender as demandas do mercado de trabalho, preparando profissionais qualificados e que se destaquem diante dos constantes desafios", ressalta a diretora da Anhanguera de São José dos Campos, Daniela Baroni. "E o concurso de bolsas é uma ótima oportunidade para as pessoas ingressarem na faculdade".