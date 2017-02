Angola tem primeiro caso de bebê com microcefalia causada pelo vírus Zika

Home

Angola registou esta semana o primeiro caso de um bebê com microcefalia provocada pelo Zika, elevando para três o número de pacientes detectados com o vírus, informou à Agência Lusa o representante da Organização Mundial da Saúde (OMS), Hernando Agudelo.



"É o caso de um bebé que nasceu com microcefalia. O teste da mãe deu positivo, é a informação que temos até ao momento", acrescentou Agudelo, referindo-se ao caso de uma angolana, que deu à luz numa maternidade do Bengo, província vizinha a Luanda.



A confirmação laboratorial, entretanto, comunicada à OMS, foi feita na segunda-feira (28), elevando para três o número de pessoas infectadas, desde dezembro, pelo Zika em Angola, dois cidadãos do país e um estrangeiro.



"Se já existe um caso de microcefalia relacionada com o Zika, quer dizer que vírus está circulando em Angola há nove meses ou mais", disse o representante da organização em Luanda.