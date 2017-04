Ana Caroline - Por que devemos nos alimentar bem?

Home

Por que alimentar-se bem? A resposta parece simples: para termos boa saúde. Uma alimentação adequada evita doenças e nos deixa mais preparados para as atividades cotidianas. A alimentação é uma preocupação constante na rotina das pessoas, seja para obter um estilo de vida saudável, seja para perder peso.

É notório que a alimentação é fundamental na manutenção da saúde. São diversas as doenças que resultam de maus hábitos alimentares. Alguns exemplos são: diabetes, hipertensão, obesidade, gastrite, alergias, dentre muitas outras.

Nada é mais importante do que comida: 80% das doenças de coração, 90% dos casos de diabetes e 70% dos casos de alguns tipos de câncer podem ter uma ligação estreita com hábitos de vida e alimentação. Dieta inadequada é uma das duas maiores causas de morte no mundo, junto com o tabaco.

Comer, sem dúvida, é um prazer, mas mais do que é isso, é uma necessidade do corpo e devemos nos alimentar com consciência se quisermos ser indivíduos sadios, com uma boa qualidade de vida. A alimentação constitui um dos três pilares do que se considera qualidade de vida. Os outros dois são o sono e os exercícios físico e mental.

Além dessas doenças comprovadamente causadas pela má alimentação, podem existir muitas outras que ainda são desconhecidas, causadas a longo prazo, por uma enorme ingestão de aditivos químicos, agrotóxicos, antibióticos e hormônios contidos nos alimentos da atualidade. Infelizmente, a indústria alimentícia, em sua maioria, negligencia a saúde dos consumidores. Por isso, urge uma mudança de hábitos na nossa sociedade e refletir o que comemos.

Uma dieta rica e variada, dando preferência por alimentos frescos e orgânicos, a diminuição do consumo de alimentos industrializados e a ingestão controlada de açúcar e gordura são práticas indispensáveis para evitar doenças e viver melhor.

Ana Caroline é nutricionista em São José dos Campos