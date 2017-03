Ana Caroline Oliveira - Os malefícios do refrigerante (inclusive do Zero)

Home

Que refrigerante faz mal, isso possivelmente você já deve ter ouvido falar. Mas qual realmente são os malefícios desta bebida tão consumida pelos brasileiros. Uma pesquisa recente revelou que o Brasil consumiu 14,3 milhões de litros em apenas um ano.

Dentre os principais malefícios provocados pelo refrigerante, podemos destacar o risco para doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, diabetes e consideravelmente o aumento o aumento do peso que agrava todos esses fatores.

Sabendo destes problemas, e muitas vezes sendo enganado por falsas propagandas você pode pensar a alternativa é tomar a versão “zero” e estará ileso de todos esses problemas. Puro engano. Eles também são perigosos para a saúde e tão maléficos quanto. Apesar de não conter açúcar no caso do zero e, portanto, o valor calórico bem menor do que o do refrigerante “normal”, eles contam com aditivos e adoçantes totalmente cancerígenos, uma quantidade de sódio muito maior em sua composição, colaborando para o surgimento de várias doenças, como a já citadas acima.

Uma pesquisa realizada em Harvard apontou que a ingestão de refrigerantes frequente eleva em 20% os riscos de um homem vir a ter ataque cardíaco por um período de 22 anos. Quanto mais bebida era ingerida, mais aumentava o risco de ataque cardíaco.

Outro problema muito recorrente e comentado a respeito é o consumo desse produto pelas crianças. O que talvez seja o principal gerador do crescimento da obesidade infantil, visto que crianças e adolescentes são os que mais consomem a bebida, vale ressaltar o trabalho da conscientização que os pais devem desenvolver, para que mais tarde não tornem adultos doentes.

Apesar das varias denominações ‘diet’, ‘light’, ‘zero’ refrigerantes são bebidas com nenhum poder nutricional e que só vai prejudicar a saúde. Corte estas bebidas do seu dia a dia e viva mais e melhor.

Ana Caroline Oliveira é nutricionista em São José dos Campos