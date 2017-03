Ana Caroline Oliveira - Comece o dia com um bom café da manhã

Home

Começar um dia de forma alegre e saudável tem sido à busca de muitas pessoas. Há diversos caminhos para a busca por uma boa qualidade de vida, mas hoje quero tratar especificamente de como devemos nos alimentar bem pela manhã. Em nossa longe e comum árdua jornada diária, é importante que a ingestão de alguns componentes.



Possivelmente você já ouviu falar sobre como faz bem ter um bom café da manhã. É indiscutível que a refeição matinal é fundamental para o organismo e quando feita de forma correta traz diversos benefícios à saúde do corpo.



Começar o dia se alimentando bem estimula a aceleração do metabolismo e também proporciona um combustível para as tarefas que serão realizadas. Para quem tem pouco tempo para preparar aquela bonita mesa, com variedades e ter um tempo tranquilo para se alimentar, o ovo e as frutas são ótimas opções. Eles são excelentes fontes de vitaminas, além da proteína do ovo, que auxilia na saciedade, fazendo com que demoremos mais a sentir fome.



A riqueza destes alimentos proporciona à refeição uma infinidade de variações de nutrientes e vitaminas para manter a saúde e melhorar o desempenho da máquina chamada corpo humano.



Quanto aos ovos, que atualmente de acordo com vários estudos tem demostrado ser um dos alimentos mais completo,o melhor para ser consumido é o caipira ou orgânico, pois possuem mais nutrientes que o ovo branco de granja. O ômega 3, por exemplo, é essencial para saúde, e nos ovos são somente encontrados nos de tipo caipira.



Fazer desses alimentos uma opção frequente no café da manhã vai proporcionar, indubitavelmente, uma melhoria na saúde.



Ana Caroline Oliveira é nutricionista em São José dos Campos