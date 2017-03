Alvaro Ikeda - A importância da Educação Orgânica

Home

Cada vez mais se torna relevante no dia-a-dia das pessoas a procura por uma melhor qualidade de vida, seja pela inclusão de alimentos orgânicos na dieta, atividade física, meditação e outros pontos. Enfim, uma forma de se conectar consigo mesmo e obter uma vida mais saudável.

Na educação tanto pública quanto privada essa consciência tem sido desenvolvida através, por exemplo, das hortas orgânicas. Essa atividade oferece aos alunos a oportunidade de participar ativamente de um processo que vai da semeadura, adubação, colheita até a degustação de alimentos frutos de uma produção sustentável.

Um exemplo desse trabalho é desenvolvido na rede municipal de Roseira, no projeto de período integral, no qual as crianças do primeiro ao quinto ano estudam de manhã e à tarde participam de oficinas como teatro, música e dança. A professora Maria Cecília, que leciona Ciências, é responsável por trabalhar a horta com os alunos. Segundo ela, o ponto alto do projeto é quando os participantes levam para casa os alimentos produzidos na escola.

Esse trabalho se torna bastante relevante, pois, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de crianças com sobrepeso ou obesidade tem aumentado no mundo todo, devido, entre outros fatores, ao consumo excessivo de alimentos como bolachas, sucos de caixinhas e salgadinhos.

Em oposição a esses dados, o cultivo sustentável de alimentos no espaço escolar pode ser um instrumento educativo relevante, levando-se em conta que hábitos alimentares são formados na infância.

No processo de desenvolvimento de uma horta, sementes são plantadas na terra, mas também na memória dos alunos que levarão a educação da escola para a vida. Ficamos aqui com a certeza de que pequenas ações geram grandes impactos para o planeta.

Alvaro Ikeda, professor e especialista em Língua Inglesa