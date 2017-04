Alvaro Ikeda - A causa animal nas escolas

Home

O novo milênio tem colocado em pauta muitos temas de importância relevante que tem provocado mudanças de hábitos e pensamentos na esfera social, ambiental, política, de valores e costumes. Questões ambientais se tornaram matéria diária da mídia nacional e internacional e, além disso, a forma como o ser humano lida com o meio ambiente tem sido foco de discussões ao redor do mundo.

Entre temas diversos, a causa animal se coloca em foco pela lente de defensores e ativistas que denunciam situações de exploração, como touradas, farra do boi, rinhas de briga, tração animal, abandono, entre outros. Os protetores afirmam que os animais têm consciência, sentimentos e emoções e que são merecedores de direitos essenciais, como vida, liberdade e dignidade.

Em sintonia com essa forma de consciência, muitas empresas se especializam na produção de produtos sem qualquer elemento de origem animal. Artigos de beleza, grifes de sapatos, suplementos esportivos e alimentos são alguns exemplos de um mercado que cresce cerca 40% ao ano no Brasil.

Além do mundo empresarial, a educação ambiental moderna e educadores com visão futurista percebem o quanto é importante trazer para dentro das escolas temas transversais de importância relevante na sociedade.Devido a isso, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos nessa esfera que vão desde palestras, exposições de aulas, filmes até publicação de livros infantis que tratam do assunto.

Na rede municipal de Roseira, a ONG “Amigas em Ação" realizou palestras para crianças do primeiro ao quinto ano, e levaram dois cães pequenos para chamar atenção. Com linguagem simples, falaram de cuidados básicos que devemos ter com os cachorros. Com os alunos do sexto ao nono ano, trabalharam o projeto “Respeito é bom e eu gosto”. Levaram um cão maior que fazia alguns comandos e lançaram o concurso de redação com o tema “Respeito com os Animais”.

Segundo Tatiana Souza, ativista, protetora e uma das idealizadoras desse trabalho, a conscientização da população é um dos passos mais importantes dessa causa.

A todos vocês que participaram de forma direta ou indireta desse evento, nosso agradecimento e admiração por ensinarem aos alunos que animais são vidas que merecem respeito!

Alvaro Ikeda, professor e especialista em Língua Inglesa