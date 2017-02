Aluguel em São José está em sétimo no ranking dos mais caros

Home

- 09:51

Alta registrada em janeiro na cidade foi maior do que em locais como S. Paulo, Fortaleza e Salvador



Xandu Alves

São José dos Campos

Aumento do preço médio do metro quadrado para aluguel em São José dos Campos, em janeiro, colocou a cidade na 7ª posição de uma lista de 30 municípios, entre os maiores do país, com maior crescimento desse indicador no Brasil.

Enquanto que o valor médio do m² para aluguel caiu no país em janeiro, comparado a dezembro de 2016, de R$ 23,40 para R$ 23,08, queda de 1,40%, o custo aumentou 0,57% em São José no mesmo período, passando de R$ 17,14 para R$ 17,24. Com isso, a cidade entrou no ranking dos maiores aumentos do m² para aluguel, lista liderada por Florianópolis (2,68%), Natal (1,28%), Recife (1,15%), João Pessoa (0,88%), Jundiaí (0,78%) e Vila Velha (0,70%).

São José teve um aumento no preço maior do que cidades como Salvador, Fortaleza, Osasco, Joinville e São Paulo. O levantamento DMI (Dados do Mercado Imobiliário) foi feito pela plataforma digital VivaReal, que conecta imobiliárias, incorporadoras e corretores a consumidores, e considerou mais de 2 milhões de imóveis usados disponíveis para compra ou aluguel.

Levando-se em conta o preço do m² para aluguel, de R$ 17,24 em janeiro, o custo em São José é o 19º mais caro entre as 30 cidades analisadas pelo levantamento.

Venda. Quanto ao valor médio do m² para venda, São José ficou na 8ª posição do ranking nacional, também com 30 das maiores cidades do país. No maior município do Vale, segundo a pesquisa, o custo do m² para venda aumentou 0,31% em janeiro ante dezembro de 2016, passando de R$ 4.118 para R$ 4.130. São José passou Sorocaba, Belo Horizonte e Santos.