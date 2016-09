Almanaque Urupês realiza sabatina dos candidatos a prefeitura de Taubaté

Home

- 15:17

Taubaté

O site Almanaque Urupês vai sabatinar os candidatos a prefeito de Taubaté durante a próxima semana. As sabatinas terão como tema as Políticas Públicas de Cultura para os próximos anos.

Na segunda-feira serão sabatinados os candidatos Vera Saba (PMB), às 9h da manha. Às 11h será a vez do candidato do PT, Isaac do Carmo. Ortiz Jr., candidato do PSDB, será sabatinado às 14h. Terminando a primeira série de sabatinas, a candidata do PPS, Pollyana Gama.

No dia 20, às 10h, será a vez do candidato José Saud, do PMDB, único no dia. Por fim, no dia 21, o candidato Silvio Prado, do PSOL, participa da sabatina às 14h, seguido do candidato do PSDC, Donizeti Lousada, às 16h.

Todos as sabatinas serão transmitidas ao vivo pelo site e pelo Facebook do Almanaque Urupês.