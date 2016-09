Allione comemora retorno de Alecsandro

Home

Provável titular do time do técnico Cuca nesta quarta-feira, contra o Botafogo-PB, em João Pessoa, o meia Agustín Allione afirmou estar feliz e focado no Palmeiras. Após ter uma boa sequência no início da temporada, o argentino se lesionou, passou por cirurgia e agora busca retomar um lugar importante na equipe alviverde.



Dos primeiros 19 jogos do Verdão em 2016, Allione participou de 13, marcando quatro gols. No fim de abril, entretanto, o atleta de 21 anos precisou ter o joelho esquerdo operado, voltando a ser relacionado em junho apenas. Desde então, recebeu poucas chances do técnico Cuca, tendo aparição modesta na principal delas, contra o São Paulo, no último dia 7, pelo Campeonato Brasileiro.



- Eu tive uma sequência antes de me machucar. Tive a lesão, dois meses se passaram e o treinador já tinha um time que estava indo bem. Tenho de lutar para conseguir essa vaga que eu tinha antes de me machucar - conscientizou-se em entrevista coletiva concedida após o treino desta terça-feira.



Nesse ínterim, Allione recebeu proposta do Rosario Central, da Argentina, mas preferiu permanecer no clube paulista, no qual está adaptado.



- Se eu fiquei é porque o Palmeiras precisa de mim. A diretoria e a comissão técnica gostam de mim. Estou muito feliz aqui, gosto da cidade de São Paulo, dos meus companheiros, então fico contente por ter ficado - explicou.



Contratado em 2014 a pedido do técnico Ricardo Gareca, Agustín Allione ainda comemora o retorno de Alecsandro, que foi absolvido do falso doping que o havia suspendido do futebol por dois anos. Com dez gols na temporada, o atacante tem grandes chances de voltar aos gramados nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando o Verdão enfrenta o Botafogo-PB, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.



- Nós ficamos muito felizes com essa notícia. Primeiro com a informação de que o doping foi falso. Agora ele foi relacionado e está de parabéns. O time inteiro sempre o apoiou - concluiu Allione.