Alexandre Petillo - São Jazz dos Campos

Para começo de conversa, se você, assim como eu, é apaixonado por música, arte e tudo mais, renda orações ao seu deus pelas iluminadas cabeças do Sesc São José dos Campos que tiveram a ideia de fazer uma perna do Nublu Jazz Festival por aqui – é a terceira edição na cidade; já em São Paulo, na unidade da Pompéia, foi a sétima. Eu estou aqui fazendo a minha parte mandando boas vibrações via Jah para os amigos do Sesc SJC. Valeu!

Até porque os festivais morreram. Longa vida do Nublu. Enquanto nesses grandes amontoados onde os artistas são meramente um detalhe, o Nublu não te dá outra opção a não ser ouvir as músicas. E sentir. Afinal, essa é a essência de sair de casa e se dirigir a um espetáculo como esse. Ouvir. Sentir. Descobrir. E as descobertas já chegaram pesado no primeiro dia, com Saul Williams e Kamasi Washington.

Muita gente que estava no ginásio do Sesc estranhou que a primeira atração de um festival que leva jazz no nome fosse um duo, com um cantor e um DJ. Mas limitar o jazz a um determinado estilo de música é ignorar algumas de suas principais características, como experimentação, improviso, modernidade. Miles Davis se estivesse vivo certamente flertaria com a eletrônica sem medo. O norte-americano Saul Williams é exatamente isso. Um dos principais representantes do spoken word (estilo onde se fala mais do que canta), Williams fez uma dura análise sobre o estado das coisas no planeta. Em cima do palco ou no meio do público, Williams falou sobre ícones da cultura pop, feminismo, humanidade, compaixão e um “Fora, Temer”, porque também é filho de Deus. Como só discurso não diverte ninguém, o DJ caprichava nas batidas, nos grooves, passeando com habilidade entre o suingue e a tensão.

Para fechar a noite aquele, que na minha desvalorizada opinião, fez o melhor show que São José já viu desde que a Legião Urbana com Renato Russo tocou no Tênis Clube em 1992: o californiano Kamasi Washington. Tido como o principal nome do novo jazz, eleito pelas revistas especializadas como “a maior revelação dos últimos 20 anos”, cumpadi Washington chegou na maior humildade, distribuindo sorrisos e agradecimentos, soprando seu sax à frente de uma enorme banda de bambas do jazz. São 10 sujeitos mais uma cantora que apresentaram seu repertório com sangue quente. Kamasi dilui seus improvisos através do jazz clássico, mas também traz à mistura R&B, gospel, soul, funk. São dois bateristas, “um para o lado esquerdo, outro para o lado direito”, como explica o próprio, e o que se ouve é pedrada atrás de pedrada. Você vai embora renovado. Agradecido por ver, aqui em casa, um dos novos gênios do estilo em pleno auge criativo.

A chuvinha que caiu tanto na noite de quinta, quanto na de sexta, trazendo um ventinho frio de outono, contribuiu para o clima nova-iorquino do festival – que é inspirado na lendária gravadora Nublu sediada em NY. Ajudou bastante forçar essa barra o vinho barato e o sempre perfeito e elegante cenário assinado pelo Estúdio Laborg. As luzes baixas e as projeções em branco e preto contribuíram para o clima pedido pelo Sambas do Absurdo, projeto da cantora Juçara Marçal, bem acompanhada de Rodrigo Campos e Gui Amabis. Com letras inspiradas no escritor e goleiro Albert Camus, o batuque aqui serve ao existencialismo. Acho que combina mais com uma apresentação numa casa menor, mais próximo. Mas “Absurdo 08” bateu pesado na mente.

Fechou a sexta um dos nomes mais esperados, o grupo inglês de funk Cymande. Nome importante do gênero nos anos 1970, a banda deu um tempo e esse tempo durou 40 anos. Empolgados com a redescoberta de suas músicas pelos samples da turma hip hop, bateram a poeira e redescobriram a estrada. Sorte a nossa. A noite de sexta foi coroada com uma apresentação arrebatadora. O tempo agiu nos cabelos dos integrantes, mas a paixão é a mesma de 1976. Para muitos, o melhor show do festival.

Sábado começou com o Plim, projeto do baterista Rodrigo Machado (Ney Matogrosso, Criolo, Metá Metá), com participações de Kiko Dinucci, Thiago França e Tulipa Ruiz. Experimentações levadas ao extremo, uma doideira de difícil absorção. Mas, “Gelo”, com a Tulipa nos vocais, é uma das melhores músicas urbanas atuais. E se é jazz o que a turma queria, o mais fiel ao que se imagina do estilo ficou por último. The Cookers, um dream team de grandes nomes do jazz, abusaram de solos, improvisos e coração na ponta do trompete. A música te transportava para dentro das caixas de som, o corpo sentia as mudanças de andamento. Estranhamente, o público joseense foi embora durante o show, abrindo clarões inexplicáveis na plateia. O que também facilitou o avistamento de uma moça morena, num vestido preto, descalça, completamente inebriada pelo som do palco. Se você é essa moça e está lendo esse texto, favor entrar em contato com o autor.

Inebriado. Foi a sensação permanente de três dias do que de melhor a música pode fazer por você. Aproveito para pedir desculpas aos amigos que encontrei e falei rapidamente: não queria perder o fio da meada de um acordo sequer. Ali não dava para papear, apesar que muita gente fez isso durante os shows, rodas e rodas de conversas. Parece até que discutiram sobre o campeonato carioca durante os shows, mas não acredito que tamanho descabimento tenha acontecido.

Box: Playlist com o melhor do festival

- Kamasi Washington: “Miss Understanding”

- Saul Williams: “The Noise Came From Here”

- Samba do Absurdo: “Absurdo 08”

- Cymande: “The Message”

- Plim: “Gelo”

- The Cookers: “ Ladybugg”