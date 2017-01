Alexandre Nardoni é levado a hospital para cirurgia de apendicite

Home

Redação

Taubaté

Condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabella, em 2008, Alexandre Nardoni foi levado ao Hospital Regional de Taubaté nesta quinta-feira (12) para realizar uma cirurgia de apendicite. Ele cumpre pena na penitenciária Dr José Augusto César Salgado, a P-II de Tremembé.



De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) Nardoni foi encaminhado ao HR por volta das 11h30 desta manhã, após fortes dores na região abdominal. Após eames, a suspeita de apendicite foi confirmada e uma cirurgia foi marcada para às 17h.



Preso desde 2010, Alexandre Nardoni foi condenado pela prisão da filha, em março de 2008: a criança, de então cinco anos, foi encontrada morta no térreo do edifício onde ele morava, na capital paulista. De acordo com a investigação da polícia, a madrasta de Isabella, Anna Carolina Jatobá, teria asfixiado a menina e o pai a teria jogado pela janela do sexto andar.



Anna Carolina também cumpre pena em Tremembé, no presídio Santa Maria Eufrásia Pelletier, e foi condenada a 26 anos de prisão. Nardoni está preso na P-II de Tremembé, famosa por receber detentos de casos de grande repercussão. Ele cumpre pena em regime fechado.