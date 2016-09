Alecsandro revela que pensou em se aposentar

Home

Absolvido após acusação de uso de substância proibida, Alecsandro já está livre para vestir a camisa do Palmeiras. Aos 35 anos de idade, o centroavante chegou a pensar em encerrar sua carreira como atleta profissional após tomar dois anos de punição por doping.



Alecsandro testou positivo para O-dephenylandarine após o clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, e foi condenado a dois anos de suspensão em primeira instância. “Foi muito pesado para mim. Na hora em que tomei dois, abaixei a cabeça e pensei em encerrar minha carreira”, disse o jogador à TV Globo.



O centroavante cresceu de produção sob o comando do técnico Cuca e fazia uma boa temporada até a acusação de doping – em 2016, tem 10 gols em 28 jogos. Ao defender sua inocência, ele lembrou as trajetórias do pai Lela e do irmão Richarlyson.



- Meu pai foi jogador de futebol e campeão brasileiro. Meu irmão foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Os dois com passagem pela Seleção. Eu, graças a Deus, tenho 20 anos de carreira como profissional. Nossa família nunca esteve envolvida em polêmicas nesse sentido - declarou.



Pai de Nicolas (três anos) e Yan (11 anos), Alecsandro ficou com os olhos marejados ao recordar o momento em que conversou sobre a situação com a família.



- Eu me arrepio até hoje. Quando cheguei em casa, com as redes sociais, ele já sabia e perguntou: ‘Pai, o que você fez?’. Eu falei: ‘Não fiz nada e vou provar minha inocência’ - contou.



Alegando que o doping foi consequência de tratamento contra a calvície, a defesa de Alecsandro recorreu e, após examinar o caso, a Wada (Agência Mundial Antidoping) concluiu que o atleta não violou a legislação. Amparado por um efeito suspensivo, ele já pode voltar a jogar e será julgado novamente no dia 26 de setembro.



- Esses dias que perdi vão se multiplicar e vou poder fazer muitos gols ainda. O time precisa de todo o mundo. A gente vem em uma reta final de Brasileiro, um título que ainda não tenho e que com certeza espero ajudar - disse Alecsandro, inativo desde o dia 24 de julho, data da derrota contra o Atlético-MG, no Palestra Itália.



Dracena exalta elenco. Ganhador da edição de 2015 do Brasileiro pelo Corinthians, o zagueiro Edu Dracena tem a oportunidade de conquistar o bicampeonato com a camisa do Palmeiras. Aos 34 anos de idade, dono de uma coleção invejável de títulos, o defensor sente o elenco alviverde no caminho certo.



- Já participei de vários grupos vitoriosos e esse grupo está com cara de vitorioso, porque todo o mundo se respeita, todo o mundo se gosta e o mais importante: não tem vaidade. Estamos no caminho certo, mas não ganhamos nada ainda - declarou Dracena.



Contratado pelo Palmeiras para ser titular em 2015, o zagueiro foi atrapalhado por lesões e recentemente ganhou a concorrência do promissor Yerry Mina. Na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, com Vitor Hugo suspenso pelo terceiro amarelo, ele formou o miolo da defesa em Itaquera ao lado do colombiano.



- Sabíamos que ganhar seria muito difícil. Sempre é complicado. Joguei aqui no ano passado e sei da força da torcida. Por mais que o clube (Corinthians) venha passando por um momento complicado, se nossa equipe não entrasse focada como entrou, poderíamos não ter vencido - afirmou Dracena.



Com 51 pontos ganhos, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. Nas próximas rodadas do torneio nacional, o time alviverde enfrenta Coritiba, Santa Cruz, América-MG, Cruzeiro, Figueirense e Sport, todos atualmente ameaçados pelo rebaixamento.



- Se entrarmos da mesma forma, respeitando os adversários e focados, é difícil não ganhar os jogos. Se conseguirmos mais sete ou oito vitórias, podemos nos credenciar ao título e é isso que vamos buscar, jogo a jogo - afirmou Dracena.



Depois de vencer o arquirrival no sábado, o elenco palmeirense ganhou o domingo de folga do técnico Cuca. A reapresentação está marcada para a tarde de segunda-feira. Na quarta, pela Copa do Brasil, o time alviverde visita o Botafogo-PB com uma equipe alternativa. No sábado, pelo Brasileiro, recebe o Coritiba.