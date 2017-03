Aldine Müller traz sua peça a São José no final de semana

Home

Atriz lembra época da Boca de Lixo em entrevista exclusiva a OVALE

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Uma Sylvia Kristel brasileira. Assim é lembrada Aldine Müller, uma das musas do cinema nacional na década de 1970, que tem sua carreira casada com a época de ouro da Boca de Lixo, um quadrilátero no bairro da Luz, em São Paulo, polo cinematográfico reduto do cinema independente.

Na época, ainda que com clara proposta autoral, a produção --muitas vezes ignorada pela crítica-- ficou caracterizada por filmes baratos e de forte apelo sexual. Aldine, ao lado de Helena Ramos, Nicole Puzzi e Zilda Mayo, animavam homens e mulheres interessados nos longas da época.

Fez “Bem Dotado, o Homem de Itu” (1978), “A Ilha das Cangaceiras Virgens”<TB>(1976), “Nos Tempos da Vaselina” (1979), entre tantos outras chamadas pornochanchadas.

“Eu tinha só um objetivo: ser atriz, e percebi que na TV Tupi eu me tornaria figurante. Então, quando recebi o convite para fazer cinema achei que era a minha vez, afinal de contas eu tinha um filho para criar e era sozinha em São Paulo”, contou Aldine em entrevista exclusiva a O VALE.

“Achei que fazer cinema não era nada demais, que tirar a roupa não era nada demais, mas tem de ter um objetivo. Não é tirar por tirar”, disse ela que sempre quis saber em que ângulo a câmera ficaria posicionada para que nada ficasse explícito gratuitamente.

Natural do Rio Grande do Sul, a atriz, num primeiro momento, sofreu ao retornar para casa. “Meus pais ficaram tristes. Saber que a filha estava fazendo cinema e tirando a roupa foi um choque. Meu pai ficou até sem falar comigo, mas eu sabia o que queria e sou uma pessoa muito difícil e sempre penseu: vou chegar lá”.

E chegou: a Rede Globo a redimiu. Esteve nas novelas “Sassaricando” (1987) e “Rainha da Sucata” (1990) e o programa “Escolinha do Professor Raimundo” (1992). “Não só eu tive a impressão de que cheguei lá, mas todas as pessoas que me conheciam. Meus pais ficaram muito orgulhosos”, afirmou.

Nos palcos. Atualmente, Aldine, aos 60 anos, se orgulha de ter o mesmo corpo de quando começou a carreira, aos 20 anos de idade. Apesar de vairosa, seu seu foco é a mente. Pratica pilates e yoga.

Os palcos do teatro ganharam há alguns anos sua atenção. E ela tem encarado os percalços da produção artística com afinco. “Tudo nesse país atualmente é difícil. Fazer arte então nem se fale! Mas eu sigo em frente”, cravou.

Sua peça, “Virgem aos 40.com”, está em breve temporada nesse final de semana em São José dos Campos, no teatro Colinas. “Miriam Lins, diretora da peça, me apresentou este texto do Aziz Bajur, o qual tenho muito carinho, e aí nós achamos que estava na hora de produzirmos uma peça juntas. E deu certo, estamos há sete anos em cartaz”, contou a atriz

Trata-se de uma comédia. Na trama, uma mulher, Norma Januário das Dores, que no dia do seu aniversário resolve se presentear com um acompanhante. A partir daí, suas tentativas para conseguir um contato sexual geram inúmeras situações engraçadas.

“Fazemos brincadeiras, envolvemos a plateia. Tem sido maravilhoso o retorno do público”, contou. Dos antigos fãs que vão ao teatro, ainda é surpreendida por cantadas? “Ah, sempre existe aquele que pensa que eu sou jovem. Ou aqueles que gostam das coroas, né? Afinal, panela velha é que faz comida boa!”, diverte-se.

Serviço. O Teatro Colinas fica na av. São João, 2.200, no Jardim das Colinas. As sessões acontecem nesta sexta e sábado, às 21h; e domingo, às 19h. Ingressos: R$ 60.